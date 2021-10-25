Глава НАЗК розповів про перевірку декларації Зеленського

Глава НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю прокоментував перевірку декларації президента України Володимира Зеленського, ініційовану після публікації розслідування про офшори глави держави, повідомляє Новое время.

За його словами, перевірка декларації не затягнулася, її вже завершили.

«Як Слідство.інфо (організація з журналістських розслідувань — Ред.), так і президент надали на наш запит відповідні документи, які фігурують у розслідуванні. [Результати] дослідження цих фактів уже на цьому тижні або наступного будуть розміщені на сайті НАЗК» , — зазначив глава НАЗК і додав, що президент дотримується вимог закону.

Новіков назвав Володимира Зеленського зразковим декларантом і повідомив, що президент надав НАЗК всі документи, що стосуються тих компаній, про які йдеться в журналістському розслідуванні.

«У нас були такі випадки, коли ми просили продемонструвати, але вони поодинокі та не є загальною практикою. Стосовно президента, то таких питань не виникало. Оскільки він заснував кілька великих компаній. У нього були можливості придбати такі статки» , — додає Новіков.

Розслідування про офшори Зеленського

3 жовтня Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ оприлюднив нове розслідування під назвою Pandora Papers. У документах зазначено, що 35 дійсних і колишніх світових лідерів, в тому числі і президент України Володимир Зеленський, а також понад 300 політиків мають зв’язки з офшорними рахунками.

У розслідуванні відзначається, що Pandora Papers — це останній з низки витоків документів за 7 років після оприлюднення файлів FinCen, Paradise Papers, Panama Papers і LuxLeaks. Зазначається, що витік документів стався з компаній, що працюють на Британських Віргінських островах і Кіпрі, в Панамі, Белізі, Сінгапурі, ОАЕ і Швейцарії та інших країнах.

Документи Pandora Papers включали понад 12 млн файлів, які обробляли понад 600 журналістів-членів ICIJ. Від України над цим проєктом працювало видання Слідство.Інфо, яке напередодні опублікувало фільм-розслідування про офшори Зеленського і його бізнес-зв'язки з Коломойським.

Журналістам вдалося знайти підтвердження схеми, за якої офшорні фірми Зеленського і його команди з 2012 року нібито отримали 40 млн доларів від компаній, пов’язаних із Коломойським. Йдеться про період, коли студія Квартал 95 почала співпрацювати з телеканалом 1+1. З документів Pandora Papers слідує, що ці кошти формально були сплачені як внесок до статутного капіталу.