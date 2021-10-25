Єгипет готується відкрити нову столицю до кінця 2021 року
Нова столиця Єгипту повинна відкритися до 2021 року. Зараз їй вибирають назву. Конкурс на назву міста триватиме до 18 листопада. Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Дзеркало тижня.
У громадян Єгипту є можливість до 18 листопада в онлайн-режимі пропонувати назву для нової столиці, а також її логотип і гасло.
Єгиптян просять враховувати концепцію "розумного міста" і його майбутній розвиток за допомогою науки, мистецтва, інноваційних технологій та сталого розвитку.
Вибір назви із запропонованих зробить спеціальний комітет.
Нову столицю Єгипту почали будувати в 2015 році через перевантаженість Каїра, в агломерації якого живе понад 20 млн осіб (в самому місті - понад 10 млн).
У новому місті, розташованому в 50 кілометрах на схід від Каїра, сконцентрують головні держустанови, серед яких парламент, уряд, міністерства, а також побудують житлові приміщення: очікується, що туди переїдуть близько 6,5 мільйона чоловік.