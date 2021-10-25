Фанати атакували автомобіль тренера Барселони після поразки
У 10-му турі чемпіонату Іспанії "Барселона" на своєму полі програла "Реалу" з рахунком 1:2, повідомляє УНІАН.
Після матчу вболівальники, які залишилися незадоволені таким результатом, атакували автомобіль головного тренера каталонського клубу Рональда Кумана.
Вони заблокували машину і якийсь час не дозволяли Куману покинути територію стадіону. При цьому деякі кидали в авто предмети та били його ногами.
"Барселона" на своїй сторінці в Twitter вже виступила з офіційною заявою щодо цієї ситуації, засудивши поведінку фанатів.
"ФК "Барселона" публічно засуджує насильницькі та презирливі дії, які пережив наш менеджер, залишаючи "Камп Ноу". Клуб буде вживати заходів безпеки і дисциплінарні заходи, щоб подібні прикрі події більше не повторювалися", - йдеться в заяві.
Раніше президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що Рональд Куман не буде звільнений, незалежно від результату матчу з "Реалом".
"Барселона": результати в сезоні
- У чемпіонаті Іспанії "Барселона" йде лише дев'ятою, набравши 15 очок у дев'яти матчах.
- У Лізі чемпіонів після трьох турів "Барселона" займає третє місце в групі з "Баварією", "Бенфікою" та "Динамо" Київ. Каталонці розгромно програли мюнхенцям і лісабонцям, а "Динамо" обіграли з рахунком 1:0.