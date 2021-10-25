Фанати атакували автомобіль тренера Барселони після поразки

У 10-му турі чемпіонату Іспанії "Барселона" на своєму полі програла "Реалу" з рахунком 1:2, повідомляє УНІАН.

Після матчу вболівальники, які залишилися незадоволені таким результатом, атакували автомобіль головного тренера каталонського клубу Рональда Кумана.

Вони заблокували машину і якийсь час не дозволяли Куману покинути територію стадіону. При цьому деякі кидали в авто предмети та били його ногами.

"Барселона" на своїй сторінці в Twitter вже виступила з офіційною заявою щодо цієї ситуації, засудивши поведінку фанатів.

"ФК "Барселона" публічно засуджує насильницькі та презирливі дії, які пережив наш менеджер, залишаючи "Камп Ноу". Клуб буде вживати заходів безпеки і дисциплінарні заходи, щоб подібні прикрі події більше не повторювалися" , - йдеться в заяві.

Раніше президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що Рональд Куман не буде звільнений, незалежно від результату матчу з "Реалом".

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