Україна не розглядає поставки вакцини Johnson & Johnson – Кузін

Україна не розглядає поставки антіковідної вакцини Johnson & Johnson. Переговори з компанією не ведуться. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Ігор Кузин, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Поставки вакцини Johnson & Johnson зараз не розглядаються, і переговори про постачання зараз не ведуться", - сказав він журналістам в понеділок.

Кузин пояснив, що виробник вакцини "проактивно не виходить на комунікацію".

"Ті механізми комунікації, які ми використовували, - вони поки що безрезультатні", - сказав він.

У липні 2021 року Україна зареєструвала векторну вакцину проти COVID-19 Janssen виробництва Johnson & Johnson.

Для повної імунізації достатньо однієї дози вакцини Janssen. Вона вимагає температури зберігання від +2 до +8 градусів за Цельсієм.