Фейкова "Дія": в Мінціфри зробили заяву
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував інформацію про те, що в Україні з'явилася фейкова "Дія". У цьому додатку можна створити підроблені документи, зокрема COVID-сертифікат.
Про це глава Мінціфри написав у Telegram.
"Тут одні умільці для Android зробили фейкову копію програми з документами в дизайн стилі Дії, яка встановлюється за посиланням, не з Google Play (формат apk). Мета - створювати підробки ковідних сертифікатів, фейковий паспорт для покупки алкоголю неповнолітнім", - поділився він.
Міністр зазначив, що такі документи не валідуються через QR.
Також Федоров нагадав покупцям і творцям подібних "сервісів" про кримінальну відповідальність.
"Поставив завдання команді розробити новий електронний документ "паспорт ув'язненого", організаторам даного шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками", - додав міністр.