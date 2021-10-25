Фейкова "Дія": в Мінціфри зробили заяву

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував інформацію про те, що в Україні з'явилася фейкова "Дія". У цьому додатку можна створити підроблені документи, зокрема COVID-сертифікат.

Про це глава Мінціфри написав у Telegram.

"Тут одні умільці для Android зробили фейкову копію програми з документами в дизайн стилі Дії, яка встановлюється за посиланням, не з Google Play (формат apk). Мета - створювати підробки ковідних сертифікатів, фейковий паспорт для покупки алкоголю неповнолітнім", - поділився він.

Міністр зазначив, що такі документи не валідуються через QR.

Також Федоров нагадав покупцям і творцям подібних "сервісів" про кримінальну відповідальність.