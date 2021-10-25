Карантинні перевірки документів: що потрібно знати

В Україні, з метою контролю дотримання карантинних обмежень, перевірятимуть документи. Зокрема, пред'явити документи громадян можуть попросити на вулицях, парках та інших громадських місцях.﻿ Про це, з посиланням на постанову Кабміну, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Які документи перевірятимуть

Так, у країні проводитимуть вибіркову перевірку:

документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи спеціальний статус;

довідки про статус біженця;

документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19;

довідку про негативний результат тестування на COVID-19 або перенесення хвороби.

Де проводитимуть перевірки

на вулицях;

у парках;

інших громадських місцях (громадських будинках і спорудах, закладах громадського харчування);

розважальних закладах (нічних клубах);

громадському транспорті.

Хто здійснюватиме перевірку