Карантинні перевірки документів: що потрібно знати

Карантинні перевірки документів: що потрібно знати
Фото: Facebook

В Україні, з метою контролю дотримання карантинних обмежень, перевірятимуть документи. Зокрема, пред'явити документи громадян можуть попросити на вулицях, парках та інших громадських місцях.﻿ Про це, з посиланням на постанову Кабміну, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Які документи перевірятимуть

Так, у країні проводитимуть вибіркову перевірку:

  • документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи спеціальний статус;
  • довідки про статус біженця;
  • документів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19;
  • довідку про негативний результат тестування на COVID-19 або перенесення хвороби.

Де проводитимуть перевірки

  • на вулицях;
  • у парках;
  • інших громадських місцях (громадських будинках і спорудах, закладах громадського харчування);
  • розважальних закладах (нічних клубах);
  • громадському транспорті.

Хто здійснюватиме перевірку

  • працівники Нацполіції;
  • працівники Нацвардії;
  • посадові особи, уповноважені органами місцевого самоврядування.

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