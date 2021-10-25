У Windows 11 з'явився Google Play

У Windows 11 додали магазин Google Play з Android-додатками. Про це в своєму Twitter повідомив розробник під ніком ADeltaX, повідомляє Лента.ру.

Автор заявив, що йому вдалося розгорнути під Windows 11 повноцінний магазин додатків Google Play. Також він показав, що викачані з онлайн-сховища програми є робочими і запускаються під ОС від Microsoft.

ADeltaX описав спосіб додавання магазину в сервісі Github. Розробник зазначив, що даний спосіб є відносно складним і вимагає наявності певних навичок. Однак факт появи більшої кількості Android-додатків натякає на те, що в майбутньому Microsoft додасть цю опцію офіційно.

За словами Microsoft, мобільні додатки додаються в Windows 11 за допомогою сервісів Amazon.

"У найближчі місяці ми будемо випускати нові додатки через поновлення програми попередньої оцінки Windows", - йдеться в заяві компанії.

В кінці жовтня стало відомо, що Microsoft додала в Windows 11 можливість запуску Android-додатків. На початковому етапі дана можливість доступна тільки учасникам програми бета-тестування, кількість програм не може перевищувати 50 штуками.