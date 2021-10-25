Валютний ринок понеділка: хід торгів

Великі виплати компенсації ПДВ експортерам, що почалися минулої п'ятниці і продовжаться сьогодні, привели до різкого зниження пропозиції безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку.

Покупці, що розслабилися минулої п'ятниці, коли котирування знову пішли вниз, схоже були захоплені зненацька. Цінники на покупку піднялися спочатку вище 26,30 гривень, але не зустрівши реальних продажів, пішли ще вище і в обід піднялися вище 26,40. На допомогу прийшов Національний банк: регулятор вийшов з продажем за ціною 26,43 гривень, і це злегка протверезило спекулянтів. Вони почали виставляти заявки на продаж в районі 26,42-26,425 гривень, і ажіотаж стих так само різко, як і виник.

Курс готівкового долара в оптових обмінниках Києва також пішов вгору слідом за безготівковим. Вранці «американця» продавали по 26,34-26,35 гривень, невеликі суми можна було знайти навіть по 26,33 гривень, а до обідньої перерви цінник підняли до 26,41-26,42 гривень. Втім, відразу ж після виходу Нацбанку зростання на готівковому валютному ринку припинилося.

Євро на FOREX в першій половині дня спочатку виріс до позначки 1,1663 долара, а потім різко пішов вниз після публікації даних з Німеччини, які показали зниження індексу ділового клімату і ділових очікувань в найбільшій економіці Євросоюзу. До моменту написання статті євро впав до 1,1605 долара. Готівковий євро сьогодні більше реагував на зростання готівкового долара, ніж на падіння на FOREX. У першій половині дня він подорожчав на 10 копійок: вранці його продавали по 30,57-30,60, а до кінця обідньої перерви цінник виріс до 30,67-30,70 гривень.

Російський рубль в першій половині дня спочатку опустився до 70,50 рублів, а потім виріс до 69,90 рублів за долар, оскільки нафта знову продовжила рости в ціні. Готівковий рубль в столиці сьогодні подорожчав до 3,70-3,72 гривень за 10 рублів, більш дешеві пропозиції - рідкість.