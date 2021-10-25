Саакашвілі знадобилося втручання реаніматолога – адвокат

Адвокат екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, Дмитро Садзаглішвілі, заявив, що напередодні в аналізах політика "один із життєвих показників упав до критичного рівня", повідомляє Грузия Online.

Він зазначив, що "потрібне було втручання реаніматологів, унаслідок чого показник стабілізувався".

"Це підтверджується висновком консиліуму про те, що зараз екс-президент входить в фазу голодування, при якій в будь-який момент часу очікується різке погіршення стану здоров'я, у зв'язку з чим виникає необхідність негайного надання медичних послуг", - резюмував адвокат.

Консиліум лікарів, створений Міністерством охорони здоров'я для вивчення стану екс-президента, рекомендував його госпіталізувати. Держава на даний момент висловлює готовність надати Саакашвілі всі необхідні послуги в 18-му лікувальному закладі Пенітенціарної служби. Саакашвілі і його адвокати вимагають перекладу в приватну клініку.