Шмигаль розповів, на що будуть витрачені гроші з другого траншу ЄС

Кабінет міністрів направить кошти другого траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу у розмірі 600 млн євро на фінансування видатків державного бюджету та зменшення негативних наслідків пандемії COVID-19 для економіки, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє УНІАН.

"Транш в 600 млн євро від ЄС - це свідчення позитивної оцінки реформ в Україні. Наша ефективна співпраця з ЄС, МВФ, Світовим банком та іншими міжнародними партнерами дозволяє реалізувати амбітні проекти та продовжити масштабну модернізацію України для зростання економіки та підтримки громадян" , — сказав Шмигаль.

За його словами, для отримання макрофінансової допомоги Україна виконала взяті на себе зобов'язання в частині реалізації структурних реформ, у тому числі у сфері управління державними фінансами, належного управління і верховенства права, поліпшення бізнес-клімату тощо.