Оформлення спальні: популярні стилі інтер'єру в 2022 р

У спальні важливо створити комфортну і затишну атмосферу, яка допоможе відпочити, розслабитися і виспатися. Дизайнери розповіли, які стилі і тенденції в оформленні цього важливого приміщення будуть актуальні в наступному році, повідомляє Профиль.

Мінімалізм

В останні роки цей стиль в інтер'єрі не втрачає популярності. Він передбачає природну палітру кольорів, використання якісних, переважно натуральних матеріалів, відсутність зайвих речей і захаращеності, багаторівневе освітлення, приховані системи зберігання.

У мінімалізмі поєднуються кілька видів фактур, при цьому декору майже немає.

Головна роль в приміщенні відведена ліжку, яке повинне бути зручним і функціональним.

Етномотиви

В інтер'єрі в 2022 році будуть популярні етнічні нотки. Сюди відносяться:

японсько-китайські мотиви - декор з рисового паперу, бамбука або кераміки, принти на шпалерах, ширми й шовковий текстиль;

африканські елементи - бежево-коричнева палітра, анімалістичні принти, плетені прикраси, дерев'яні маски та фігурки;

східні нотки - орнаменти, характерні для арабських країн, килими, червоно-помаранчева гамма, різнокольорові пуфи, мідь і латунь.

Скандинавський стиль

Скандинавський стиль також буде популярним в майбутньому році та навряд чи зникне з інтер'єрів найближчим часом. Його основна ідея - практичність і комфорт.