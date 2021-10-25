Оформлення спальні: популярні стилі інтер'єру в 2022 р
У спальні важливо створити комфортну і затишну атмосферу, яка допоможе відпочити, розслабитися і виспатися. Дизайнери розповіли, які стилі і тенденції в оформленні цього важливого приміщення будуть актуальні в наступному році, повідомляє Профиль.
Мінімалізм
В останні роки цей стиль в інтер'єрі не втрачає популярності. Він передбачає природну палітру кольорів, використання якісних, переважно натуральних матеріалів, відсутність зайвих речей і захаращеності, багаторівневе освітлення, приховані системи зберігання.
У мінімалізмі поєднуються кілька видів фактур, при цьому декору майже немає.
Головна роль в приміщенні відведена ліжку, яке повинне бути зручним і функціональним.
Етномотиви
В інтер'єрі в 2022 році будуть популярні етнічні нотки. Сюди відносяться:
- японсько-китайські мотиви - декор з рисового паперу, бамбука або кераміки, принти на шпалерах, ширми й шовковий текстиль;
- африканські елементи - бежево-коричнева палітра, анімалістичні принти, плетені прикраси, дерев'яні маски та фігурки;
- східні нотки - орнаменти, характерні для арабських країн, килими, червоно-помаранчева гамма, різнокольорові пуфи, мідь і латунь.
Скандинавський стиль
Скандинавський стиль також буде популярним в майбутньому році та навряд чи зникне з інтер'єрів найближчим часом. Його основна ідея - практичність і комфорт.
- спокійні кольори: чорний, білий та сірий як база, пастельні тони, відтінки бежевого і коричневого;
- яскраві акценти, які пожвавлять обстановку;
- природні матеріали, переважно з дерева;
- натуральні тканини, декор з глини, соломи, деревини;
- світла нейтральна обробка;
- проста і практична мебель.