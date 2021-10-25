Протестуючі увірвалися в будівлю АТ Житомиргаз

У Житомирі протестувальники проти підняття ціни на газ сьогодні, 25 жовтня, зламали двері і увірвалися в будівлю АТ Житомиргаз, повідомляє Житомир.info.

Мітинг почався об 11 годині. До протестувальників ніхто не вийшов і люди вирвали двері і потрапили в фоє будівлі. Далі вони потрапили до кабінету голови правління організації Валентина Ющенка.

Після спілкування з головою правління, яке супроводжувалося лайкою і бійкою, мітингувальники пройшли в зал засідань. На місці події працює поліція.