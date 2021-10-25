Стало відомо, коли "Ощадбанк" можуть приватизувати

Стало відомо, коли "Ощадбанк" можуть приватизувати

Стало відомо, коли "Ощадбанк" можуть приватизувати. Виявилося, державний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали Мандатний лист щодо умов надання субординованого кредиту з можливістю конвертації в акції банку на суму до 100 млн євро, повідомляє УНІАН.

Підписаний документ відповідає стратегії розвитку "Ощадбанку" на 2021-2024 роки та урядовим принципам реформування банківського сектору щодо зниження частки держави в банківському секторі з 60% до 25% до 2025 року.

"22 жовтня "Ощадбанк" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали Мандатний лист, погоджений Міністерством фінансів України, щодо умов майбутньої співпраці та надання ЄБРР довгострокового фінансування у формі субординованого кредиту з можливістю конвертації в акції "Ощадбанку" на суму до 100 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Так, вже до 2025 року "Ощадбанк" можуть приватизувати.

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