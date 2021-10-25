Стало відомо, коли "Ощадбанк" можуть приватизувати. Виявилося, державний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали Мандатний лист щодо умов надання субординованого кредиту з можливістю конвертації в акції банку на суму до 100 млн євро, повідомляє УНІАН.

Підписаний документ відповідає стратегії розвитку "Ощадбанку" на 2021-2024 роки та урядовим принципам реформування банківського сектору щодо зниження частки держави в банківському секторі з 60% до 25% до 2025 року.

"22 жовтня "Ощадбанк" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали Мандатний лист, погоджений Міністерством фінансів України, щодо умов майбутньої співпраці та надання ЄБРР довгострокового фінансування у формі субординованого кредиту з можливістю конвертації в акції "Ощадбанку" на суму до 100 млн євро" , - йдеться у повідомленні.

Так, вже до 2025 року "Ощадбанк" можуть приватизувати.