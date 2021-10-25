Україна різко скоротила споживання газу після його подорожчання

Україна різко скоротила споживання газу після його подорожчання

Обсяги споживання природного газу в Україні у вересні 2021 року становили 1 216,3 млн кубометрів. Це на 21,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року, свідчать дані Державної служби статистики, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначили в Мінекономіки, подорожчання газу стало однією з причин скорочення промвиробництва у вересні 2021 року. Зокрема у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у вересні спостерігалось зменшення виробництва на 2,4% на тлі скорочення споживання природного газу через збільшення його вартості, що вплинуло на зменшення розподілення природного газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Україна різко скоротила споживання газу після його подорожчання

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природний газ у вересні 2021 року склала 14480,5 Гривень або 543,1 доларів за 1 тис. кубометрів. Порівняно з серпнем ціна зросла на 26,6% у гривневому еквіваленті і на 26,9% у доларовому. У порівнянні з груднем минулого року ціна імпортного газу зросла на 153,9% в гривнях і на 168,2% в доларах.

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