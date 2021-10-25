Україна різко скоротила споживання газу після його подорожчання

Обсяги споживання природного газу в Україні у вересні 2021 року становили 1 216,3 млн кубометрів. Це на 21,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року, свідчать дані Державної служби статистики, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначили в Мінекономіки, подорожчання газу стало однією з причин скорочення промвиробництва у вересні 2021 року. Зокрема у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у вересні спостерігалось зменшення виробництва на 2,4% на тлі скорочення споживання природного газу через збільшення його вартості, що вплинуло на зменшення розподілення природного газу через місцеві (локальні) трубопроводи.

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природний газ у вересні 2021 року склала 14480,5 Гривень або 543,1 доларів за 1 тис. кубометрів. Порівняно з серпнем ціна зросла на 26,6% у гривневому еквіваленті і на 26,9% у доларовому. У порівнянні з груднем минулого року ціна імпортного газу зросла на 153,9% в гривнях і на 168,2% в доларах.