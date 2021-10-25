Аеромобілі Jetson One розпродані на півтора року вперед

Шведський стартап Jetson Aero представив відео зі своїм новим eVTOL-апаратом One, повідомляє Хайтек+.

Повністю електричний аеромобіль розрахований на одного пасажира і здатний розігнатися до 102 км / год, а його акумулятор забезпечує польоти тривалістю до 20 хвилин. Jetson Aero вже розпродав стартову партію з 14 апаратів One - перші клієнти отримають свої eVTOL в 2022 році. Виробництво поки дрібносерійне - всього 12 машин на рік.

Jetson One - це відносно простий апарат, орієнтований на розважальні польоти на відкритій місцевості. Усередині аеромобіль встановлено всього одне сидіння, прикрите рамою з алюмінію і вуглецевого волокна. За зліт, посадку і режим горизонтального польоту відповідають чотири великі лопаті - на манер мініатюрних дронів DJI. За заявами стартапу, безпеку пілота гарантує система, яка живить додатковий двигун, вбудований балістичний парашут і режим аварійної посадки.

Пілот контролює політ в Jetson One за допомогою важеля, джойстика і пари педалей - за основу була взята система управління вертольотами. Перед очима користувача також встановлена невеличка панель, на якій відображається базова системна інформація. А набір з камер, лидаров і запатентованого ПО допомагає уникнути зіткнень. Компанія навіть передбачила ситуацію, при якій пілот не зможе керувати апаратом, - в такому разі eVTOL самостійно скине швидкість і опуститься на землю.

Що стосується специфікацій, то електродвигун забезпечує пікову потужність в 88 кВт (близько 118 к.с.). Укупі з літій-іонним блоком система пропонує короткі польоти - від 15 до 20 хвилин. Вага пілота при цьому не повинен перевищувати 85 кілограм, а додаткове місце для багажу - або навіть невеликого рюкзака - не передбачено. Для управління Jetson One буде потрібно ліцензія приватного пілота.

На початку наступного року Jetson Aero відправить eVTOL першим покупцям в США. Аеромобіль буде поставлятися у вигляді комплектів, зібраних на 50%. Цей набір включає все необхідне, від алюмінієвої рами до контролерів, гребних гвинтів і двигунів. Зрозуміло, розробник надасть докладну інструкцію по остаточному складанні апарату. Поточна вартість одного Jetson One - $ 92 тис., При цьому, щоб попередньо замовити апарат, необхідно внести депозит у розмірі $ 22 тис. Незважаючи на такі умови, продажу вже йдуть на машини, які будуть випущені в середині 2023 року.