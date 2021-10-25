Росія буде стежити за створенням Україною ракет

У Кремлі прокоментували заяву Арестовича щодо наміру направити українські ракети на Москву, і сказали, що ці загрози викликають у них посмішку, але вони будуть стежити за українською ракетною програмою. Про це заявив керівник делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов, повідомляє Корреспондент.

"Серйозно ставитися до цих заяв, напевно, не потрібно. До цих слів треба ставитися з посмішкою. Людина це несерйозний, але готується до всіх можливих несподіваних розворотів", - сказав він.

За словами Гаврилова, українські ракетні розробки базуються на радянських, які застаріли і "не дотягнуть до Москви".

При цьому, він не виключає, що допомога у створенні ракет Україні може надати Захід. Але Гаврилов упевнений, що спроби створення Україною ракетних систем закінчаться провалом.