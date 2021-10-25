Які авто обирають в Європі: Топ-5 марок

Автовиробник з Кореї KIA стабільно закріпився на ринку Європи. Цього року марка вперше увійшла в ТОП-5 популярних з продажу, повідомляє Политика Страны.

Реалізація нових автомобілів на ринку Європи в минулому місяці зазнала серйозного падіння – показники скоротився майже на 25.2%, в порівнянні з результатами минулого року.

Автоексперти склали рейтинг найпопулярніших марок автомобілів на ринку Європи.

П’ятий рядок списку займає бренд KIA. Нагадаємо, що в минулому році йому відвели лише 10 місце в рейтингу по країнам ЄС. У попередньому місяці дилерські центри KIA продали понад 56 000 автомобілів.

Вище стоїть марка BMW, результат якої склав 57 000 реалізованих ТЗ.

Трійку лідерів відкриває виробник Renault. Минулого місяця в країнах Євросоюзу було реалізовано 58 700 автомобілів – падіння на 30.1%.

Друге місце в ТОП-5 отримує Toyota. Автосалони в Європі продали в звітний період 60 300 одиниць техніки.