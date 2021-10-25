Гречка по 12 гривень, яловичина по 20: Тищенко розповів про ціни на продукти

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко перерахував ціни на продукти, які він купує на столичній Бессарабці (центральний і досить дорогий критий ринок Києва), повідомляє Политика Страны.

Прейскурант за цінами від Миколи (в дужках - реальні ціни в Києві):

Гречка - 12-28 грн / кг (насправді - 50/70 грн)

Яловичина - 20 грн / кг (якщо пошукати), так - 50-70 грн / кг (насправді - 120-180 грн)

Сало - 50-100 грн / кг (насправді - 100-160 грн)

Хліб - 20+ грн, а якщо "зі смаками" - з насінням або полуницею - 35-40 грн за булку (тут Тищенко, можна сказати, потрапив в точку)

З такими цінами у сім'ї Тищенко на їжу йде від 5-ти до 12-ти тис. Гривень. Подорожчання продуктів політик не помітив, а зазначив, що ціни залишилися такими ж.