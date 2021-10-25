На Херсонщині запасів кисню у COVID-лікарнях вистачить лише на три дні

Запасів кисню в лікарнях, які опікуються лікуванням хворих на коронавірус жителів Херсонської області, вистачить лише на три дні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі дуже складна ситуація з киснем. Вона не критична, але складна. У нас на три доби кисню вистачає", - заявив заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Микола Якименко під час брифінгу в понеділок.

Він зазначив, що в області за добу використовують майже 15 тонн медичного кисню.