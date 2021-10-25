Сонце вдень і мороз уночі: прогноз погоди на 26 жовтня

В останній тиждень жовтня осіння погода вже по повній вступає у свої права, залишаючи максимальну температуру близько 14°С удень. Уночі ж у більшості областей і взагалі очікуються морози.

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У вівторок, 26 жовтня, у всіх західних, більшості південних областей та в Криму очікується температура близько 10-14°С удень. У Одеській же, а також у всіх центральних, північних і східних областях обіцяють 8-12°С удень. Уночі практично по всій Україні очікуються заморозки від -4°С до 1°С, і тільки в Одеській області температура буде вище нуля - там обіцяють 0-2°С.

Дощів 26 жовтня не очікується, по всій Україні буде сухо та сонячно з невеликою хмарністю. Вітри в більшості регіонів починають вщухати. Найсильніші залишаються в західних і північних областях - близько 11-18 км/год у середньому, на заході місцями ще можливі шквали до 22 км/год. У центрі, на півдні та в Криму очікується помірний вітер 7-14 км/год у середньому. В Одеській області - до 18 км/год. Найменш вітряно буде на сході - близько 4-11 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 26 жовтня в східних, а також у більшості західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 26 жовтня очікується температура від 0°С до 10°С протягом дня, вітер 11-18 км/год і легка хмарність.