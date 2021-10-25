Зарплати від 40 000 грн: кому в столиці платять найбільше

Столичні роботодавці в середньому пропонують претендентам 10 400. При цьому найвищі зарплати передбачають вакансії в сфері ІТ-технологій - від 40 000 грн, повідомляє UBR.

Зокрема, найбільше пропонують фахівцеві з розробки комп'ютерних програм - 110 000 грн в місяць. Одночасно найбільша кількість вакансій - для інженерів-програмістів, а середня зарплата в цій категорії становить 45 500 грн.

На другому місці за рівнем пропонованих виплат знаходиться категорія менеджерів різних напрямків. На одну вакансію претендують 10 службовців і керівників. Їм пропонують зарплату від 34 500 грн, менеджерам з маркетингу - 25 000 грн, аналітикам - 24 тис. грн.

У трійку лідерів також увійшла категорія робітничих професій. Зокрема, рихтувальникам кузовів пропонують по 40 500 грн, сварщикам - 32 500 грн, електромонтажникам - 24 000 грн, арматурникам - 23 500 грн, монтажникам - 22 500 грн і бетонникам - 22 000 грн.