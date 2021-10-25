Син Трампа продає футболки із звинуваченнями Болдуіна у вбивстві

На сайті сина колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа можна купити футболку з написом про те, що актор Алек Болдуін вбиває людей, повідомляє InfoResist.

Футболку з написом ” зброя не вбиває людей. Алек Болдуін вбиває людей ” можна купити за 28 доларів.

Алек Болдуін є переконаним прихильником Демократичної партії США і противником екс-президента Дональда Трампа, якого він називав “соціопатом” і “психом”.

Крім того, Болдуін безліч разів пародіював Дональда Трампа в шоу Saturday Night Live і заявляв, що в Сполучених Штатах необхідно обмежити продаж зброї.

У свою чергу син екс-президента, Дональд Трамп-молодший активно виступає за вільний обіг зброї в країні.