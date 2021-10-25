У Китаї генпрокурора спіймали на хабарі

Колишньому генпрокурору Народної прокуратури провінції Цинхай, що на Північно-Заході Китаю, Мен Юншаню пред'явлено звинувачення у хабарництві, повідомляє Українські Новини.

В обвинувальному акті зазначається, що Мен Юншань зловживав службовим становищем в інтересах третіх осіб, за що отримував від них фінансові кошти і матеріальні цінності у величезному розмірі.

Кримінальну справу проти нього порушила народна прокуратура міста Чіфен автономного району Внутрішня Монголія. Справа буде розглядатися Народним судом середнього ступеня того ж міста.