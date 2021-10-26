Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 26 жовтня 2021

День для звільнення від старих звичок, час зближення та романтики, ідеальний час для саморозвитку - прогноз найяскравіших астрологічних аспектів для кожного знака зодіаку, повідомляє Корреспондент.

У вівторок, 26 жовтня, 20-й день за місячним календарем. Місяць у знаку зодіаку Рак.

Місяць у Близнюках - час неспішної стабільності. Підходить для добре налагодженої діяльності підприємств, які зайняті монотонним виробництвом. Так само непогано підуть справи, що пов'язані з антикваріатом і юриспруденцією. 26 жовтня - день для різних практик, що спрямовані на очищення та тренування сили духу, прозріння. Бажано усамітнитися з метою уникнення конфліктних ситуацій.

День тижня - вівторок. Йому протегує Марс, тому день наповнює енергією. Удача чекає сильних, вольових осіб, в яких вирує енергія. У фазу Спадного Місяця активність меншає та частою буває зміна стану, ідей та суджень.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 26 жовтня Овен (21.03 - 20.04)

Цього дня Овнам варто бути наполегливими у всіх життєвих сферах. Зірки говорять, що тільки так можна здолати труднощі.

Телець (21.04 - 21.05)

Цього дня варто бути впевненими в собі і не дати оточуючим взнати слабинку. Також зірки рекомендують не робити роботу за інших.

Близнюки (22.05 - 21.06)

Зірки радять нікого не обманювати, не говорити фальшивих слів і не давати неправдивих обіцянок. Краще бути спокійними і мовчазними.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам варто негайно зупиняти будь-які спроби упередження та необ'єктивності. Інакше є ризик потрапити під них.

Лев (23.07 - 21.08)

Замість того, щоб з'ясовувати стосунки з домашніми, зірки рекомендують спрямувати всю енергію на роботу. Особливо на ту, що пов'язана із творчістю.

Діва (22.08 - 23.09)

Дівам сьогодні не варто брати на віру поради і вмовляння інших людей. Краще дотримуватися власних позицій.

Терези (24.09 - 23.10)

Сьогодні представникам цього знака Зодіаку краще бути обережними і конфліктувати. Можна прийняти пораду близьких.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

Хороший день для переговорів. Зірки обіцяють, що всю працю буде ознаменовано успіхом.

Стрілець (23.11 - 21.12)

Допомога Стрільців оточуючим у цей день може бути недооціненою. Тому зірки рекомендують залишатися осторонь.

Козеріг (22.12 - 20.01)

Імовірно, буде зустріч з особою з минулого, яка підкаже вирішення, здавалося б, найскладнішої ситуації.

Водолій (21.01 - 18.02)

Хороший день для вирішення найскладніших професійних питань. Ціль буде досягнуто, хай там що.

Риби (19.02 - 20.03)

Якщо досі ви працювали наполегливо, сьогодні це буде винагороджено підвищенням по службі.