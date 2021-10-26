Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 26 жовтня 2021

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 26 жовтня 2021

День для звільнення від старих звичок, час зближення та романтики, ідеальний час для саморозвитку - прогноз найяскравіших астрологічних аспектів для кожного знака зодіаку, повідомляє Корреспондент.

У вівторок, 26 жовтня, 20-й день за місячним календарем. Місяць у знаку зодіаку Рак.

Місяць у Близнюках - час неспішної стабільності. Підходить для добре налагодженої діяльності підприємств, які зайняті монотонним виробництвом. Так само непогано підуть справи, що пов'язані з антикваріатом і юриспруденцією. 26 жовтня - день для різних практик, що спрямовані на очищення та тренування сили духу, прозріння.  Бажано усамітнитися з метою уникнення конфліктних ситуацій.

День тижня - вівторок. Йому протегує Марс, тому день наповнює енергією. Удача чекає сильних, вольових осіб, в яких вирує енергія.  У фазу Спадного Місяця активність меншає та частою буває зміна стану, ідей та суджень.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 26 жовтня Овен (21.03 - 20.04)

Цього дня Овнам варто бути наполегливими у всіх життєвих сферах. Зірки говорять, що тільки так можна здолати труднощі.

Телець (21.04 - 21.05)

Цього дня варто бути впевненими в собі і не дати оточуючим взнати слабинку. Також зірки рекомендують не робити роботу за інших.

Близнюки (22.05 - 21.06)

Зірки радять нікого не обманювати, не говорити фальшивих слів і не давати неправдивих обіцянок. Краще бути спокійними і мовчазними.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам варто негайно зупиняти будь-які спроби упередження та необ'єктивності. Інакше є ризик потрапити під них.

Лев (23.07 - 21.08)

Замість того, щоб з'ясовувати стосунки з домашніми, зірки рекомендують спрямувати всю енергію на роботу. Особливо на ту, що пов'язана із творчістю.

Діва (22.08 - 23.09)

Дівам сьогодні не варто брати на віру поради і вмовляння інших людей. Краще дотримуватися власних позицій.

Терези (24.09 - 23.10)

Сьогодні представникам цього знака Зодіаку краще бути обережними і конфліктувати. Можна прийняти пораду близьких.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

Хороший день для переговорів. Зірки обіцяють, що всю працю буде ознаменовано успіхом.

Стрілець (23.11 - 21.12)

Допомога Стрільців оточуючим у цей день може бути недооціненою. Тому зірки рекомендують залишатися осторонь.

Козеріг (22.12 - 20.01)

Імовірно, буде зустріч з особою з минулого, яка підкаже вирішення, здавалося б, найскладнішої ситуації.

Водолій (21.01 - 18.02)

Хороший день для вирішення найскладніших професійних питань. Ціль буде досягнуто, хай там що.

Риби (19.02 - 20.03)

Якщо досі ви працювали наполегливо, сьогодні це буде винагороджено підвищенням по службі.

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