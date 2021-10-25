У Чернігові заявили про критичну ситуацію з киснем

Керівник Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар заявив про критичну ситуацію з киснем для COVID-пацієнтів у медзакладах міста. За його словами, кисню залишилося всього на декілька годин, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Як пояснив Кухар, поставник через проблеми з українськими заводами, що виробляють кисень, не може виконувати контракт у повному обсязі. Наслідком цього є те, що поставки кисню затримуються.

"На сьогодні у COVID-лікарнях міста склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на кілька годин. Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра. При тому невідомо у який саме час доби ця поставка відбудеться" , - сказав він.

Кухар наголосив, що проблему з нестачею кисню зараз вирішують за допомогою кисневої станції та кисневих концентраторів.