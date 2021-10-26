"Дубайське око": в ОАЕ відкрили найбільше колесо огляду у світі

У Дубаї відкрили нову визначну туристичну пам'ятку – Ain Dubai, найвище у світі оглядове колесо. Його висота складає 250 метрів, повідомляє 24 Канал.

Атракціон офіційно запрацював 21 жовтня. Туристи вже встигли помилуватися пейзажами, й поділилися світлинами й відео.

В ОАЕ відкрили найбільше колесо огляду у світі

Атракціон під назвою "Око Дубая" встановлене на штучному острові Bluewaters, де вже створено інфраструктуру з ресторанами, готелями та розважальними комплексами. Родзинкою серед усіх розваг – є колесо, з якого відкривається панорамний вид на пляж та визначні пам'ятки міста.

"Око Дубая" в ОАЕ / Фото з інстаграму @aindxbofficial

Оглядові кабіни Ain Dubai забезпечують туристам ідеальну точку зору для 360-градусного огляду Дубая – над водами Перської затоки.

Колесо містить 48 розкішних кабінок, кожна з яких може вмістити до 40 гостей. Одночасно вони можуть перевозити до 1750 осіб.

Впродовж 38 хвилин, саме стільки часу приблизно займе один повний круг, гостям пропонують замовити вечерю та випивку з бару. Також можна провести конференцію або влаштувати весілля.

У день відкриття наслідний принц Дубая шейх Хамдан теж відвідав колесо огляду та зняв відео, яке переконує, що колесо неймовірно стійке – на кадрах він сидить на даху однієї з кабінок та потягує напій.

Вартість квитків коливається від 25 до 65 доларів. Колесо огляду Ain Dubai встановили в межах програми з підвищення туристичної привабливості міста.