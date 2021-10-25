В Україну планує зайти російська мережа BORK

В Україні в грудні 2021 року з'явиться перший магазин російської компанії BORK, яка виробляє побутову техніку преміумсегменту. Він розташовуватиметься у ТРЦ Ocean Plaza в Києві, повідомляє Обозреватель.

Російський бренд також планує запустити на території нашої країни онлайн-магазин, а також відкрити ще кілька офлайн представництв.

Відкриття бутика в столиці заплановано на 5 грудня. Він буде розташований на першому поверсі торгового центру і займе площу в 250 метрів. До слова, сайт українського інтернет-магазину вже працює.

Що відомо про компанію

Бренд BORK був зареєстрований в Німеччині 2021 року, інвестором й ініціатором створення ТМ виступила компанія з Російської Федерації "Технопарк". BORK був покликаний виробляти техніку для дому преміального класу.

Компанія залучає для створення своїх продуктів міжнародних дизайнерів з Японії, Кореї, Швейцарії та інших країн.

На сайті українського онлайн-магазину BORK ціни на чайники стартують від 3200 гривень, на пилососи – від 9 до 23 тисяч гривень, на вентилятори – від 6400, а на обігрівачі – від 4 до 7 тисяч гривень. Мультиварку можна придбати за суму від 15 до 32 тисяч гривень, а вугільний гриль за 115 тисяч.