Валютний ранок понеділка: підсумки дня

Відразу кілька чинників стали причиною різкого стрибка курсу безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку в понеділок.

Основну роль зіграв початок великих виплат компенсації ПДВ експортерам, які минулої п'ятниці отримали від Держказначейства близько 700 млн гривень, а сьогодні - ще більше 3 млрд. Як наслідок, вони зняли свої заявки на продаж валюти, і ринок відразу це відчув. До того ж, сьогодні активізувалися імпортери ПММ (перш за все, бензину), ціна на які пішла вгору, і вони поспішили зробити запаси. В результаті виник перекіс між попитом і пропозицією, але на цей раз попит виявився вищим. Ситуацію терміново довелося рятувати Національному банку, який сьогодні був змушений змінити напрямок інтервенцій. Вперше з 1 вересня Національний банк вийшов з продажем валюти: 50 млн доларів, продані регулятором за ціною 26,43 гривень, допомогли дещо загальмувати зростання.

Закрили торги понеділка на 15 копійок і на купівлі, і на продажу вище, ніж в суботу.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,22 / 26,32 (купівля / продаж).

Торги в понеділок відкрилися ширше, ніж в попередні дні: спред склав 10 копійок. Перша угода за ціною 26,30 гривень на суму 0,5 млн доларів пройшла в 9:49. В районі 11 ранку на ринку з'явився Національний банк: регулятор, за вже сформованою традицією, купив свої 5 млн доларів за ціною 26,27 гривень - і пішов. Об 11:30 на ринок вийшли великі покупці, і котирування поповзли вгору. Спочатку піднялися вище позначки 26,30 гривень, а в обідню перерву - вище 26,40. Тут уже на ситуацію відреагував Національний банк, який не став чекати закінчення обідньої перерви, а відразу вийшов з інтервенцією на продаж. На якийсь час несподіване рішення регулятора охолодило ажіотаж, і майже годину ринок справлявся без нього. Але о 14:50 почали брати у Нацбанку і буквально за кілька хвилин викупили 50 млн доларів. Після того, як Нацбанк пішов, спекулянти підняли цінник на продаж до 26,47 гривень. Через 5 хвилин НБУ з'явився знову, на цей раз з продажем по 26,44 гривень. З черговим ордером він перебував на ринку до 15:30, і як тільки угоди почали укладатися за схемою ТОМ, пішов.

Котирування закриття - 26,43 / 26,45 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на 63,3 млн доларів у порівнянні з минулою п'ятницею і склав 204,6 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,2779 гривень.

Офіційний курс долара на 26 жовтня встановлений на позначці 26,3509 гривень за долар, зростання на 5,93 копійок.

Офіційний курс євро на 26 жовтня встановлений на позначці 30,5749 гривень за євро, зниження на 0,25 копійки.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні протягом дня виросла на 14 копійок: вранці готівкового «американця» продавали по 26,33-26,34 гривень, а ввечері - по 26,47-26,48 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,1608 долара. Сьогодні євро двічі намагався піднятися, але не зміг подолати опір на рівні 1,1663 долара. Після того, як була опублікована інформація про падіння індексу ділового клімату в Німеччині, євро почав падати і опустився до позначки 1,1591 долара і лише до вечора трохи скоректувався вгору. Готівковий євро протягом дня подорожчав з 30,57-30,60 до 30,65-30,67 гривень, навіть не помітивши падіння на FOREX.

Російський рубль в понеділок продовжив рости в ціні і до вечора досяг 69,70 рублів за долар після того, як нафта марки Brent виросла до 86,70 доларів за барель. Станом на 19:00 рубль торгується у вузькому діапазоні 69,72-69,78 рублів за долар. Готівковий рубль в столиці подорожчав на 2 копійки, до 3,70-3,72 гривень за 10 рублів; ввечері в Києві почали з'являтися пропозиції і по 3,73-3,75 гривень.