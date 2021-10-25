Валютний ранок понеділка: підсумки дня
Відразу кілька чинників стали причиною різкого стрибка курсу безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку в понеділок.
Основну роль зіграв початок великих виплат компенсації ПДВ експортерам, які минулої п'ятниці отримали від Держказначейства близько 700 млн гривень, а сьогодні - ще більше 3 млрд. Як наслідок, вони зняли свої заявки на продаж валюти, і ринок відразу це відчув. До того ж, сьогодні активізувалися імпортери ПММ (перш за все, бензину), ціна на які пішла вгору, і вони поспішили зробити запаси. В результаті виник перекіс між попитом і пропозицією, але на цей раз попит виявився вищим. Ситуацію терміново довелося рятувати Національному банку, який сьогодні був змушений змінити напрямок інтервенцій. Вперше з 1 вересня Національний банк вийшов з продажем валюти: 50 млн доларів, продані регулятором за ціною 26,43 гривень, допомогли дещо загальмувати зростання.
Закрили торги понеділка на 15 копійок і на купівлі, і на продажу вище, ніж в суботу.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,22 / 26,32 (купівля / продаж).
Торги в понеділок відкрилися ширше, ніж в попередні дні: спред склав 10 копійок. Перша угода за ціною 26,30 гривень на суму 0,5 млн доларів пройшла в 9:49. В районі 11 ранку на ринку з'явився Національний банк: регулятор, за вже сформованою традицією, купив свої 5 млн доларів за ціною 26,27 гривень - і пішов. Об 11:30 на ринок вийшли великі покупці, і котирування поповзли вгору. Спочатку піднялися вище позначки 26,30 гривень, а в обідню перерву - вище 26,40. Тут уже на ситуацію відреагував Національний банк, який не став чекати закінчення обідньої перерви, а відразу вийшов з інтервенцією на продаж. На якийсь час несподіване рішення регулятора охолодило ажіотаж, і майже годину ринок справлявся без нього. Але о 14:50 почали брати у Нацбанку і буквально за кілька хвилин викупили 50 млн доларів. Після того, як Нацбанк пішов, спекулянти підняли цінник на продаж до 26,47 гривень. Через 5 хвилин НБУ з'явився знову, на цей раз з продажем по 26,44 гривень. З черговим ордером він перебував на ринку до 15:30, і як тільки угоди почали укладатися за схемою ТОМ, пішов.
Котирування закриття - 26,43 / 26,45 (купівля / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився на 63,3 млн доларів у порівнянні з минулою п'ятницею і склав 204,6 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,2779 гривень.
- Офіційний курс долара на 26 жовтня встановлений на позначці 26,3509 гривень за долар, зростання на 5,93 копійок.
- Офіційний курс євро на 26 жовтня встановлений на позначці 30,5749 гривень за євро, зниження на 0,25 копійки.
- Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні протягом дня виросла на 14 копійок: вранці готівкового «американця» продавали по 26,33-26,34 гривень, а ввечері - по 26,47-26,48 гривень.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 18:30 - 1,1608 долара. Сьогодні євро двічі намагався піднятися, але не зміг подолати опір на рівні 1,1663 долара. Після того, як була опублікована інформація про падіння індексу ділового клімату в Німеччині, євро почав падати і опустився до позначки 1,1591 долара і лише до вечора трохи скоректувався вгору. Готівковий євро протягом дня подорожчав з 30,57-30,60 до 30,65-30,67 гривень, навіть не помітивши падіння на FOREX.
Російський рубль в понеділок продовжив рости в ціні і до вечора досяг 69,70 рублів за долар після того, як нафта марки Brent виросла до 86,70 доларів за барель. Станом на 19:00 рубль торгується у вузькому діапазоні 69,72-69,78 рублів за долар. Готівковий рубль в столиці подорожчав на 2 копійки, до 3,70-3,72 гривень за 10 рублів; ввечері в Києві почали з'являтися пропозиції і по 3,73-3,75 гривень.