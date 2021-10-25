Нацбанк запропонував збільшити страхові виплати потерпілим в ДТП

Національний банк запропонував для обговорення зміни, які торкнуться обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Для цього регулятор розробив два проекти постанов, повідомляє UBR.

Зокрема, правління центробанку запропонувало збільшити розміри страхових сум за договорами страхування до 160 тис. грн за заподіяну шкоду майну, і до 320 тис. грн - за шкоду життю і здоров'ю потерпілого.

Крім того, розробки НБУ передбачають і інші зміни:

затвердження переліку, значення і порядку застосування коригувальних коефіцієнтів при укладанні страховиками договорів;

затвердження положення про єдину централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування;

затвердження розміру базового страхового платежу в розмірі 180 грн;

збільшення страхової виплати до 80 тис. грн за заподіяну шкоду майну потерпілих в разі оформлення європротоколу.

У Нацбанку відзначили, що розробили проекти постанов відповідно до закону про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за поданням Моторного страхового бюро України.

Документи покликані вдосконалити порядок страхування, підвищити рівень захисту потерпілих у ДТП і наблизити національне страхування до європейських стандартів. Обговорення проектів буде проходити до 26 листопада 2021 року.