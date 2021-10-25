Коломойському можуть віддати половину запасу українського газу
Завтра, 26 жовтня, Господарський суд міста Києва може ухвалити рішення щодо стягнення 9 мільярдів кубів газу з національної компанії “Нафтогаз України” на користь ПАТ “Укрнафта”, повідомляє Прямий.
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“Завтра вранці Коломойський може отримати рішення суду про виїмку з “Нафтогазу” 9 мільярдів кубів газу — половини всього що в нас є в сховищах. А якщо приватівці дотиснули нафтогазівців на підписання потрібних їм звірок, то Беня забере 15 ярдів, а це майже все, що є в України на зиму”, — написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Ніколов.
За словами Ніколова, ідеться про старий позов “Укрнафти” через неоплачений газ ще за часів Януковича.
“А тоді його ціна була 1000 гривень. А зараз 1000 доларів. Тому Беня не дурень, він не хоче отримати в гривнях. Він хоче отримати назад газ. Щоб тут же продати його Україні по 1000 баксів”, — зазначив журналіст.