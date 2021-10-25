В Одесі на ринок "Сьомий кілометр" пускатимуть тільки COVID-безпечних
В Одесі прийняли рішення почати пускати на ринок "Сьомий кілометр" при наявності сертифіката про вакцинацію або ПЛР-тесту, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Нововведення набуде чинності у вівторок, 26 жовтня.
Для відвідування ринку буде необхідно пред'явити сертифікат про вакцинацію або негативний результат тесту на COVID. Зокрема, підходять результати ПЛР або експрес-тесту на коронавірус.
Також відвідувач може пред'явити довідку про те, що він перехворів протягом останніх 180 днів.