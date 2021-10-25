В Україні різко змінились ціни на овочі: скільки тепер коштує зварити борщ

Ціни на овочі в Україні почали падати. Причина – близькі морози. Через них фермери, які не мають надійних овочесховищ, поспішають продати урожай якнайшвидше, повідомляє Обозреватель.

При чому поспіх настільки великий, що через їхній транспорт утворюються затори.

"Перед самим фермерським оптовим ринком в селі Великі Копані Херсонської утворилися затори" , – повідомляє видання AgroTimes.

Скільки коштують овочі зараз

Ще в кінці вересня 1 кг помідорів коштував 35-50 грн/кг. Наразі ж:

томат червоний продається по 14–22 грн / кг;

рожевий – по 20–25 грн/кг;

жовтий – 20–28 грн/кг;

чорний – 24–30 грн/кг.

Ще стрімкіше падіння в ціні продемонстрував перець Білозерка. За інформацією comments.ua, лише два дні тому – 23 жовтня – він коштував 4,50–7 грн/кг. Нині ж його продають по 7–17 грн/кг. На інші сорти перців ціна така:

конусоподібні перці – 12–24 грн/кг;

кубовидні – від 15 грн/кг (за зелені) – до 45 грн/кг (жовті).

Баклажани в кінці вересня продавалися по 18–35 грн/кг. Зараз же – по 15–16 грн/кг. Баклажани Геліос трохи дорожчі – вони коштують 25 грн/кг.

Вдвічі за два дні здешевшала кукурудза. Якщо 23 жовтня її продавали по 4 грн за штуку, то зараз – по 2 грн.

Знизилися за два дні ціни й на капусту. Нині за неї доведеться заплатити:

18-20 грн/кг – за кольорову (було 25 грн/кг);

30-40 грн/кг – за броколі (було близько 45 грн/кг);

5 грн/кг – за білокачанну (було 6 грн/кг);

8 грн/кг – за голубцеву (було 9 грн).

Ціна на інші сорти капусти:

9 грн/кг – за пекінську;

10 грн/кг – за червонокачанну;

10-12 грн/кг – за молоду;

80 грн/кг – за брюссельську.

Злегка здешевшала картопля. Якщо 23 жовтня її продавали по 6 грн/кг, то зараз – по 5,5-6 грн/кг.

Так само здешевшала і морква: 6 грн/кг проти 6,5 грн/кг. Стільки ж коштує і буряк.

Більше зменшила в ціні цибуля. Зараз її можна купити за 6-7 грн/кг, а раніше – за 8-8,50 грн/кг.