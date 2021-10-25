"Яких повноважень ще не вистачає?": ексміністр про посилення влади Зеленського

Президент України Володимир Зеленський сьогодні не потребує додаткових повноважень і зміцнення президентської вертикалі.﻿ Таку думку висловив ексвіцепрем'єр-міністр Павло Розенко, коментуючи заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про необхідність побудови в Україні "жорсткої президентської республіки", повідомляє Україна 24.

"Знаю чітко одне - розмови про переділ повноважень між гілками влади, хто кому яку владу має передати, починаються тоді, коли владі треба знайти крайніх у своїх провалах і неуспіхах своєї діяльності" , - заявив ексвіцепрем'єр.

За його словами, Данілов "не може вийти і сказати про те, що у нас вже сьогодні вся повнота влади у команди Зеленського".