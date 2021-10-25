"Яких повноважень ще не вистачає?": ексміністр про посилення влади Зеленського
Президент України Володимир Зеленський сьогодні не потребує додаткових повноважень і зміцнення президентської вертикалі. Таку думку висловив ексвіцепрем'єр-міністр Павло Розенко, коментуючи заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про необхідність побудови в Україні "жорсткої президентської республіки", повідомляє Україна 24.
"Знаю чітко одне - розмови про переділ повноважень між гілками влади, хто кому яку владу має передати, починаються тоді, коли владі треба знайти крайніх у своїх провалах і неуспіхах своєї діяльності", - заявив ексвіцепрем'єр.
За його словами, Данілов "не може вийти і сказати про те, що у нас вже сьогодні вся повнота влади у команди Зеленського".
"У нас є всі повноваження, є всі можливості, але ми не виконуємо своїх передвиборчих обіцянок. Він же цього не каже. Він починає шукати винних - хто президенту заважає ефективно працювати. Вибачте, яких сьогодні повноважень не вистачає президенту? Саме йому люди довірили і передали всю повноту влади, спочатку обравши його президентом України, а потім на його заклик йому дали монобільшість у Верховній Раді України - повноту влади. Сьогодні у президента України є свій парламент, свій уряд. Всі міністри призначаються їм, їм же звільняються. Його Національний банк, його прокуратура, його СБУ. Вся повнота влади сьогодні у президента. Тому сьогодні це маніпуляції - говорити про те, що якихось повноважень не вистачає президенту, щоб ефективно працювати", - заявив Розенко.