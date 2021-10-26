Імпорт свинини в Україну виріс на третину: звідки везуть дешеве м'ясо

Україна за підсумками січня-вересня 2021 року придбала 25,84 тис. тонн імпортної свинини. Це на 35% більше за показник такого ж періоду 2020 року. Причому експорт становив лише 3,2 тис. тонн, але зріс на 56% за рік, повідомляє УКАБ.

Структура імпорту:

свіже чи охолоджене м'ясо – 61,9% (16 тис. т);

заморожене – 38,1% (9,8 тис. т).

Найбільшими продавцями є Данія (13,77 тис. т), Польща (5,25 тис. т), Нідерланди (3,36 тис. т) та Іспанія (1,5 тис. т).

У той же час на експорт продавали здебільшого заморожене м'ясо – 99%. Основними покупцями виступали ОАЕ (1391 т), Гонконг (719,6 т), Грузія (198 т) та Ліберія (165,8 т).

Також аналітики відзначають зростання виробництва свинини в Україні на 4,4% до 540 тис. т за дев'ять місяців. Станом на 1 жовтня в країні налічується майже 6,07 млн. голів свиней.