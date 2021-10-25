Молдова купить газ у Польщі

Молдова уклала контракт про закупівлю мільйона кубометрів газу у Польщі. Про це заявили в прес-службі Кабміну Молдови, повідомляє Лента.Ру.

Державна компанія Молдови Energocom буде закуповувати газ у польській PGNiG. Уряд країни відзначило, що Кишинів вперше закупив газ у альтернативного джерела. Таке рішення влада ухвалила в рамках наміру диверсифікувати постачальників «для врівноваження низького тиску в системі подачі природного газу». У кабінеті міністрів пообіцяли, що закупівля газу у польській компанії ніяк не відіб'ється на тарифах споживачів.

До цього Молдова купувала газ російського «Газпрому».

Парламент Молдови 22 жовтня ввів в країні режим надзвичайного стану через енергетичну кризу. У разі необхідності «Нафтогаз» обіцяв поставити до Молдови до 700 мільйонів кубометрів газу. Також 16 мільйонів кубометрів Україна поставить безкоштовно на умовах повернення.