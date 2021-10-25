"Слуга народу" розповіла, що мріє про "маленьку імперію" Україну

Частина українців хоче, аби Україна перетворилася у президентську республіку. Про це сказала нардеп від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, повідомляє Україна 24.

Втім, на думку народного депутата, наша країна навряд чи змінить форму правління найближчим часом через неготовність до цього суспільства.

"Про це мріють люди, які хочуть щоби ті, кому ми делегуємо власні повноваження, якого президента обираємо - хай би президент і управляв державой. Мені дуже подобається філософська теорія українського філософа Андрія Баумейстера, який говорить про те, що Україна може бути маленькою імперією. Тут можуть бути такі речі, і я не скажу, що вони погані. Та чи готове наше суспільство до такої консолідації? Я думаю, що ні" , - розповіла Смаглюк.

Вона зазначила, що наразі у парламенті не обговорюють питання щодо розширення повноти влади діючого президента Володимира Зеленського.