Свята 26 жовтня 2021: цікаві факти, традиції, іменини

День кутання в пледи, день приємних несподіванок і всесвітня ніч виття на місяць - найцікавіші факти 26 жовтня, повідомляє Корреспондент.

Які свята 26 жовтня в Україні та світі

День кутання в пледи

День приємних несподіванок

Свято Іверської ікони Божої Матері

Всесвітня ніч виття на місяць

Свято ікони Божої Матері Семиозерної

День інтерсекс-людей

День пам'яті священномученика Карпа Фіатирського.

﻿ Які події відбулися 26 жовтня

1824 рік - у Москві офіційно відкрито Малий театр.

1863 рік - у Лондоні засновано футбольну Асоціацію - першу у світі вузькоспеціальну футбольну спілку

1900 рік - у Нью-Йорку відкрита перша лінія метрополітену.

1905 рік - Швеція і Норвегія розривають союз.

1984 року - на екранах з'явився фільм Термінатор.

Хто народився 26 жовтня

1883 рік - американський філософ і письменник Наполеон Хілл.

1947 рік - український кінорежисер і сценарист В'ячеслав Криштофович.

1947 рік - українська актриса Ольга Матешко.

1950 рік - український журналіст, драматург, письменник Володимир Лис.

Народні та церковні свята

У цей день православна церква вшановує пам'ять мучеників Карпа єпископа Фіатірійського, диякона Папили, його сестру Агафоніки і Агафодора. Також сьогодні відзначають свято на честь Іверської ікони Божої Матері, образу якої молилися в надії про позбавлення від різних бід, просили розради, захисту від пожежі.

Традиції та обряди

У народі день називали Банник або ж Банний день, ще відомий як Карпів день і пов'язували це свято з лазнею і духом, який проживає в ній.

Паритися приходили навіть хворі люди, так як вірили, що банний дух 26 жовтня не тільки очисний, а й цілющий. В баню йшли з трав'яними настоянками, які розставляли по кутах.

Також вважалося, що в цей день дуже легко захворіти, тому люди тепло одягалися.

﻿ Прикмети

Холодна погода - до швидкого настання зими.

Лушпиння на цибулі тонке - зима буде теплою, грубе - холодною.

Півні рано-вранці заспівали - до тепла.

Якщо півень раптом почне кукурікати ввечері, то погода скоро зміниться.

Хмари з півдня швидко по небу біжать - до негоди.

У кого сьогодні іменини

Іменини 26 жовтня відзначають: Веніамін, Інокентій, Карпо, Микола, Микита, Трохим.