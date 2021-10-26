Свята 26 жовтня 2021: цікаві факти, традиції, іменини

Свята 26 жовтня 2021: цікаві факти, традиції, іменини

День кутання в пледи, день приємних несподіванок і всесвітня ніч виття на місяць - найцікавіші факти 26 жовтня, повідомляє Корреспондент.

Які свята 26 жовтня в Україні та світі

  • День кутання в пледи
  • День приємних несподіванок
  • Свято Іверської ікони Божої Матері
  • Всесвітня ніч виття на місяць
  • Свято ікони Божої Матері Семиозерної
  • День інтерсекс-людей
  • День пам'яті священномученика Карпа Фіатирського.

﻿ Які події відбулися 26 жовтня

  • 1824 рік - у Москві офіційно відкрито Малий театр.
  • 1863 рік - у Лондоні засновано футбольну Асоціацію - першу у світі вузькоспеціальну футбольну спілку
  • 1900 рік - у Нью-Йорку відкрита перша лінія метрополітену.
  • 1905 рік - Швеція і Норвегія розривають союз.
  • 1984 року - на екранах з'явився фільм Термінатор.

Хто народився 26 жовтня

  • 1883 рік - американський філософ і письменник Наполеон Хілл.
  • 1947 рік - український кінорежисер і сценарист В'ячеслав Криштофович.
  • 1947 рік - українська актриса Ольга Матешко.
  • 1950 рік - український журналіст, драматург, письменник Володимир Лис.

Народні та церковні свята

У цей день православна церква вшановує пам'ять мучеників Карпа єпископа Фіатірійського, диякона Папили, його сестру Агафоніки і Агафодора. Також сьогодні відзначають свято на честь Іверської ікони Божої Матері, образу якої молилися в надії про позбавлення від різних бід, просили розради, захисту від пожежі.

Традиції та обряди

У народі день називали Банник або ж Банний день, ще відомий як Карпів день і пов'язували це свято з лазнею і духом, який проживає в ній.

Паритися приходили навіть хворі люди, так як вірили, що банний дух 26 жовтня не тільки очисний, а й цілющий. В баню йшли з трав'яними настоянками, які розставляли по кутах.

Також вважалося, що в цей день дуже легко захворіти, тому люди тепло одягалися.

﻿ Прикмети

  • Холодна погода - до швидкого настання зими.
  • Лушпиння на цибулі тонке - зима буде теплою, грубе - холодною.
  • Півні рано-вранці заспівали - до тепла.
  • Якщо півень раптом почне кукурікати ввечері, то погода скоро зміниться.
  • Хмари з півдня швидко по небу біжать - до негоди.

У кого сьогодні іменини

Іменини 26 жовтня відзначають: Веніамін, Інокентій, Карпо, Микола, Микита, Трохим.

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