Свята 26 жовтня 2021: цікаві факти, традиції, іменини
День кутання в пледи, день приємних несподіванок і всесвітня ніч виття на місяць - найцікавіші факти 26 жовтня, повідомляє Корреспондент.
Які свята 26 жовтня в Україні та світі
- День кутання в пледи
- День приємних несподіванок
- Свято Іверської ікони Божої Матері
- Всесвітня ніч виття на місяць
- Свято ікони Божої Матері Семиозерної
- День інтерсекс-людей
- День пам'яті священномученика Карпа Фіатирського.
Які події відбулися 26 жовтня
- 1824 рік - у Москві офіційно відкрито Малий театр.
- 1863 рік - у Лондоні засновано футбольну Асоціацію - першу у світі вузькоспеціальну футбольну спілку
- 1900 рік - у Нью-Йорку відкрита перша лінія метрополітену.
- 1905 рік - Швеція і Норвегія розривають союз.
- 1984 року - на екранах з'явився фільм Термінатор.
Хто народився 26 жовтня
- 1883 рік - американський філософ і письменник Наполеон Хілл.
- 1947 рік - український кінорежисер і сценарист В'ячеслав Криштофович.
- 1947 рік - українська актриса Ольга Матешко.
- 1950 рік - український журналіст, драматург, письменник Володимир Лис.
Народні та церковні свята
У цей день православна церква вшановує пам'ять мучеників Карпа єпископа Фіатірійського, диякона Папили, його сестру Агафоніки і Агафодора. Також сьогодні відзначають свято на честь Іверської ікони Божої Матері, образу якої молилися в надії про позбавлення від різних бід, просили розради, захисту від пожежі.
Традиції та обряди
У народі день називали Банник або ж Банний день, ще відомий як Карпів день і пов'язували це свято з лазнею і духом, який проживає в ній.
Паритися приходили навіть хворі люди, так як вірили, що банний дух 26 жовтня не тільки очисний, а й цілющий. В баню йшли з трав'яними настоянками, які розставляли по кутах.
Також вважалося, що в цей день дуже легко захворіти, тому люди тепло одягалися.
Прикмети
- Холодна погода - до швидкого настання зими.
- Лушпиння на цибулі тонке - зима буде теплою, грубе - холодною.
- Півні рано-вранці заспівали - до тепла.
- Якщо півень раптом почне кукурікати ввечері, то погода скоро зміниться.
- Хмари з півдня швидко по небу біжать - до негоди.
У кого сьогодні іменини
Іменини 26 жовтня відзначають: Веніамін, Інокентій, Карпо, Микола, Микита, Трохим.