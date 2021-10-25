Верещук замість Тарана? Озвучили позицію президента

На всі можливі кадрові зміни в Міноборони депутати чекатимуть пріоритету від президента, а чутки про те, що нинішнього міністра оборони може замінити Ірина Верещук – тільки доводи журналістів. Про це розповів депутат від "Слуги народу" Павло Фролов в ефірі 24 каналу, повідомляє Сьогодні.

"За моєю інформацією, президент ще остаточно не визначився" , - заявив нардеп.

Також він зазначив, що у нардепів є претензії практично до будь-якого міністра, а якщо брати до уваги діяльність Тарана, то управління в Збройних силах дійсно можна поліпшити.

У свою чергу народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан повідомив, що монобільшість у Верховній Раді незабаром розгляне питання заміни міністра екології Романа Абрамовського, а також, що при владі є питання до діяльності ще кількох міністрів.

Коментуючи чутки про відставку глави Міноборони та інших міністрів, а також про можливе призначення віцепрем'єра з питань реінтеграції Олексія Резнікова міністром оборони, він закликав не поспішати з висновками і зазначив, що "дана інформація найімовірніше з'являється з метою з метою формування громадської думки для стимулювання прийняття тих чи інших рішень ".