Верещук замість Тарана? Озвучили позицію президента
На всі можливі кадрові зміни в Міноборони депутати чекатимуть пріоритету від президента, а чутки про те, що нинішнього міністра оборони може замінити Ірина Верещук – тільки доводи журналістів. Про це розповів депутат від "Слуги народу" Павло Фролов в ефірі 24 каналу, повідомляє Сьогодні.
"За моєю інформацією, президент ще остаточно не визначився", - заявив нардеп.
Також він зазначив, що у нардепів є претензії практично до будь-якого міністра, а якщо брати до уваги діяльність Тарана, то управління в Збройних силах дійсно можна поліпшити.
У свою чергу народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан повідомив, що монобільшість у Верховній Раді незабаром розгляне питання заміни міністра екології Романа Абрамовського, а також, що при владі є питання до діяльності ще кількох міністрів.
Коментуючи чутки про відставку глави Міноборони та інших міністрів, а також про можливе призначення віцепрем'єра з питань реінтеграції Олексія Резнікова міністром оборони, він закликав не поспішати з висновками і зазначив, що "дана інформація найімовірніше з'являється з метою з метою формування громадської думки для стимулювання прийняття тих чи інших рішень ".
"У будь-якому випадку я б зараз не розглядав будь-які фінальні рішення, що Резніков і Верещук кудись переходять. Мені здається, на початку наступного пленарного тижня, в понеділок, у нас у фракції такі кадри спочатку мають бути обговорені", – заявив Мокан.