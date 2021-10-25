В Австралії з'явиться державна біткоїн-ферма

У Байрон-Бей, крайній східній точці Австралії, буде запущений найбільший в країні біткоїн-центр. Основою для запуску проєкту стала угода Mawson Infrastructure Group – місцевої компанії, що розвиває цифрову інфраструктуру та спеціалізується на поновлюваних джерелах енергії Quinbrook Infrastructure Partners, повідомляє Обозреватель.

Створена криптоферма додасть близько 0,4 ексахеша (одиниця обчислювальної "потужності" криптовиробництва) до глобальних операцій з майнінгом криптовалют. Об'єкт на 100% працюватиме на поновлюваних джерелах сонячної та вітряної енергії станції Куїнбрук.

Криптоферма Моусон розташована всередині одного з об'єктів Куїнбрука. Для її запуску до австралійських стандартів охорони праці та техніки безпеки, які відрізняються від стандартів США, були внесені поправки. Компанія Mawson Infrastructure також управляє шахтами з видобутку криптовалют в США – в Джорджії та Пенсильванії.

Виконавчий директор Mawson Infrastructure, Джеймс Меннінг вважає технологічне вдосконалення дуже своєчасним:

"Ключовим моментом в угоді було те, що ми стали більш готові балансувати піки добового енергоспоживання в мережі. Додаткова здатність просто вмикати і вимикати цей інструмент знижує загальні витрати на електроенергію та дозволяє постачати більше енергії в мережу в потрібний час" , – сказал он.

Угоду уклали через кілька днів після того, як комітет Австралії за технологіями та фінансів (ATFC) рекомендував ввести 10-відсоткову податкову знижку для компаній, що працюють з поновлюваними джерелами енергії.

"Такий підхід має величезне значення та допоможе виправдати будівництво набагато більших проєктів у Австралії" , – вважає Меннінг.

Він сподівається, що загальноавстралійська криптопотужність до другого кварталу 2022 року буде збільшена на 11,7%.

На початку цього року Mawson Infrastructure, залучила на Nasdaq 37 млн доларів і отримала ринкову оцінку в 1 млрд доларів. Станом на 25 жовтня її акції торгуються за ціною $9,38. А ринкова капіталізація становить $647,2 млн.

Розвиток криптопотужностей стає пріоритетним завданням для австралійського уряду, оскільки в країні спостерігається стрімке зростання криптообігу. За даними Податкового офісу Австралії, 17% австралійців, а це 3,4 млн громадян володіють або раніше володіли біткоїном чи іншими цифровими монетами.

При цьому 13% респондентів з загальнонаціональної вибірки в 1000 анкетованих домогосподарств сказали, що планують володіти криптовалюта протягом наступних 12 місяців. При такому бюджетоутворюючому потенціалі галузі, уряд вирішив сформулювати правила регулювання криптообігу та представив спеціальний 143-сторінковий бриф з 12 ключовими рекомендаціями.

Ці дані працюють в якості драйвера підвищення ціни біткоїну в стратегічній перспективі. І синхронізуються з траєкторними проекціями. За прогнозами аналітика з Нідерландів, відомого як Plan B, вже в грудні ціна головною криптовалюти перевищить психологічну позначку в $100 тис. (2,6 млн грн). За даними криптобіржі Whitebit, курс біткоїну 25 жовтня досяг $63 тис.

Однак достеменно прогнозувати курс біткоїну ніхто не може. Всі оцінки можуть як виправдатися, так і виявитися помилковими. Кожен інвестор сам приймає рішення, брати на себе ризики, чи ні. І якщо за курс долара відповідає американська Федеральна резервна система, то криптовалюти нічим не забезпечені.