Джонсон нагадав Путіну про важливість суверенітету України

Джонсон нагадав Путіну про важливість суверенітету України

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон в ході розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним підкреслив важливість суверенітету України, повідомляє УНІАН.

Джонсон і Путін провели розмову перед проведенням 26-ї конференції країн – учасниць Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що відбудеться в Глазго 1-2 листопада.

"Прем'єр-міністр був чітким у визначенні, що поточні відносини Сполученого Королівства з Росією не є тими, яких ми прагнемо. Він сказав, що зберігаються значні двосторонні складнощі (у відносинах), в тому числі отруєння у Солсбері у 2018 році. Прем'єр-міністр також підкреслив важливість українського суверенітету", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє сайт Кремля, Путін під час розмови з Джонсоном детально розповів про підхід Росії до урегулювання ситуації на Донбасі при безумовному виконанні Мінських домовленостей.

При цьому сайт Кремля вперто називає розпочату Росією війну на Донбасі "внутрішньоукраїнським конфліктом".

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