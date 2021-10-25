Починається "місячна" гонка: ще дві компанії планують створити космічну станцію

Компанії Blue Origin і Sierra Space оголосили про плани побудувати космічну станцію, яка буде побудована на низькій навколоземній орбіті на комерційній основі. Вона повинна почати функціонувати в період між 2025 і 2030 роками, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Станція Orbital Reef відкриє наступну главу в дослідженні і освоєнні космосу людиною, сприяючи розвитку динамічної екосистеми і бізнес-моделі майбутнього" , - йдеться в повідомленні прес-служби Blue Origin.

У компанії відзначили, що Orbital Reef надасть будь-якому бажаючому можливість створити свій власний об'єкт на орбіті.

"Це унікальне місце призначення запропонує науково-дослідним, промисловим, міжнародним і комерційним клієнтам конкурентоспроможні за вартістю комплексні послуги, включаючи космічне транспортування і логістику, розміщення обладнання, експлуатацію, в тому числі екіпажу на борту" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, компанія Lockheed Martin раніше заявила, що планує побудувати першу комерційну космічну станцію до 2027 року.