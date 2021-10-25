Екс-посол України в Австрії перейшов з МЗС до "Нафтогазу"

Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба заявив про свій вихід з Міністерства закордонних справ. Прийняв рішення стати частиною команди НАК "Нафтогаз", пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Була дипломатія класична - стала дипломатія енергетична. Дякую за довіру!" , - написав Щерба у Facebook.

Як відзначив колишній посол, голова МЗС Дмитро Кулеба відпустив його "без образ". Чоловік прийняв запрошення від голови НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка та став частиною його команди.