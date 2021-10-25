Європейський регулятор дозволив третю дозу вакцини Spikevax

Комітет з лікарських препаратів для людини (КРЛП) Європейського агентства лікарських засобів (EMA) схвалив введення третьої дози вакцини від коронавируса COVID-19 Spikevax людям старше 18 років, повідомляє в понеділок агентство на своєму сайті, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Згідно з отриманими даними, третя доза вакцини Spikevax, зроблена через 6-8 місяців після другої, привела до зростання числа антитіл у тих дорослих, у яких воно починало падати." Бустерна "доза складається з половини дози, використаної під час основної вакцинації", - йдеться в заяві EMA.

Також зазначається, що можливі побічні ефекти після третьої дози компонента збігаються з тими, які з'являються після другої.

Раніше в цьому місяці КРЛП дозволило використання третьої дози вакцини Comirnaty від компаній Pfizer і BioNTech через як мінімум шість місяців після введення другої дози.

Треті дози вакцин Spikevax і Comirnaty також можуть бути зроблені людям з ослабленою імунною системою через 28 днів після другої дози.