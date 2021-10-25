МОЗ дозволив щеплювати дітей від коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я опублікували наказ, згідно з яким дозволяється робити щеплення від коронавірусної хвороби підліткам від 12 до 17 років. Для цього рекомендують препарат Comirnaty компанії Pfizer/BioNTech, повідомляє Обозреватель.

Він опублікований на офіційному сайті відомства. Йдеться про вакцинацію незалежно від приналежності до групи ризику.

Таким чином у МОЗ ввели в дію рішення оперативного штабу щодо COVID-19, який раніше рекомендував відомству затвердити позицію Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) щодо цього питання.

У позиції НТГЕІ йдеться: вакцинація проти COVID-19 для дітей 12-17 років може бути проведена за умови наявності щеплень, які відповідають віку.

"Враховуючи наявні дані з безпеки та ефективності вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 років, а також зростання захворюваності на SARS-CoV-2 серед дітей, рекомендовано проводити вакцинацію осіб віком від 12 до 17 років незалежно від приналежності до групи ризику за умови наявності щеплень, які відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації" , – йдеться у рішенні.

Там зазначили, що вакцина Comirnaty для дітей віком від 12 років використовується за схемою введення 2 доз (0,3мл) з інтервалом між першою та другою дозами 21-28 діб.

Отримання вакцини протипоказане у випадку наявності алергічної реакції на один із компонентів препарату. Також відтермінувати вакцинацію порекомендували дітям, які перенесли дитячий мультисистемний запальний синдром.

Другу дозу вакцини також не варто вводити у випадку, коли після першою дози підліток переніс міокардит або перикардит.

Скриншот рішення НТГЕІ

Відзначимо, що останні дані про клінічні випробування препарату від компанії Pfizer показують дуже хороші результати – 90-відсоткову ефективність в запобіганні коронавірусу у людей у віці 12-18 років. Це ж стосується і дитячого населення у віці від 5 до 11 років.