Ердоган передумав висилати 10 послів західних держав
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відмовився від наміру оголосити послів кількох західних держав персонами нон грата, повідомляє Deutsche Welle.
"Глави диппредставництв "пішли на поступки" і "будуть обережніше в заявах", - заявив Ердоган на прес-конференції в Анкарі ввечері в понеділок, 25 жовтня.
Він додав, що колишні заяви послів були спрямовані "проти Туреччини та її суверенітету", і запевнив, що в плани Анкари не входило розпалювання кризи.
Раніше в той же день посольства десяти західних держав поширили в Twitter заяву, в якому вказали, що, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, не мають наміру втручатись у внутрішні справи Туреччини.