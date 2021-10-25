Данілов назвав міста, куди проник новий штам "Дельти"
Нова мутація штаму коронавірусу "Дельта" вже підтверджена в декількох регіонах України, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телеканалу ICTV.
"Я можу назвати міста: це Львів, Тернопіль, наша західна Україна. Більш того, він залазить до Києва", — сказав він.
За словами Данілова, що Україна входить в пікову хвилю захворюваності на коронавірус і майбутні два тижні "будуть складними".