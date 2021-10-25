У Британії випустили комікс про Путіна. Там трупи та багато крові

У Британії випустили комікс-біографію президента Росії Володимира Путіна від його шкільної пори до президентства, повідомляє Сьогодні.

Автором видання став відомий в Європі письменник Дерріл Каннінгем.

Про що видання

На сторінках видання розповідається про життєвий шлях президента Росії Володимира Путіна від його хуліганських витівок в шкільному дворі в Ленінграді до кар'єрних сходів в КДБ і ФСБ, а потім до незаконної торгівлі товарами, аж до його президентства.

"У цій пізнавальній і відвертій біографії шлях Путіна характеризується мінливою лояльністю, жорстоким поводженням з недоброзичливцями і незаконними фінансовими оборудками. Незважаючи на все це, Путін зберіг суспільну підтримку і величезне значення в російському суспільстві через те, що він постійно посилює контроль над ЗМІ і жорстко затикає рот критикам" , – написано в анотації до книги.

Каннінгем розповідає, що Путін виріс, ідеалізуючи КДБ, і пішов туди на роботу в юному віці. Каннінгем стверджує, що швидкість, з якою Путін просувався по політичній кар'єрній драбині, була відображенням потреби КДБ в зміцненні свого контролю над політичною системою Росії після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.