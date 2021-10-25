Apple випустила macOS Monterey: oо нового

Компанія Apple випустила стабільну версію нової операційної системи для Mac-macOS 12 Monterey. Користувачі можуть завантажити її безкоштовно, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Реліз нової ОС для комп'ютерів Mac відбувся 25 жовтня.

Головними нововведеннями системи стали:

Функція Universal Control для швидкого перемикання між Mac і планшетом iPad.

Оновлений браузер Safari з переробленим дизайном і опцією угруповання вкладок, в тому числі за тематиками.

Нова система оповіщень з рекомендаціями про відключення повідомлень, на які користувач найрідше звертає увагу.

Підтримка просторового аудіо, портретного режиму та ізоляції голосу в FaceTime.

Функція "фокусування", яка дозволяє ефективніше зосереджуватися на виконанні завдань.

Підтримка AirPlay.

Опція» коротка замітка " для швидкого запису ідей і думок незалежно від запущеного додатка.

Власники MacBook Pro 2013 і 2014, MacBook Air 2013 і 2014, MacBook 2015 і iMac 2014 не зможуть встановити оновлення.