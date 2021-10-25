Арахамія прокоментував розмови про "президентську республіку"

Питання щодо зміни форми правління в Україні мають вирішуватись виключно через механізми всеукраїнського референдуму, але відповідної дискусії у суспільстві на сьогодні немає, вважає голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це особиста позиція пана Данилова. Наскільки мені відомо, він цього ні з ким не погоджував. Це така сама ситуація, як і з паном Арестовичем, що він особисту думку озвучує, але всі транслюють це так позицію посадової особи. І виходячи з того, у нас потім йде дискусія, яка зараз взагалі немає місця. Тобто моя думка: такі питання мають бути вирішені виключно через механізми референдуму" , - сказав Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" у понеділок увечері, коментуючи висловлювання секретаря Ради нацбезпеки та оборони ( РНБО) Олексія Данилова про необхідність запровадити в Україні "жорстку президентську республіку".

Водночас він наголосив, що на сьогоднішній день у цьому немає необхідності, оскільки в суспільстві немає "такої великої дискусії", тому "це якісь слова, які не мають жодної кампанії".