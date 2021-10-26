5 секретних інгредієнтів, які зроблять страви в рази смачнішими

У кожного хоч один раз у житті бувало так, що куштуючи звичайну на вигляд страву, виникала від неї просто божественна насолода. Насиченість, глибина та витонченість смаку – і це не єдине, що можна відчути. Існують секретні інгредієнти, які в цьому допоможуть і зможуть просту страву перетворити на справжній делікатес, повідомляє Обозреватель.

Далі про 5 секретних інгредієнтів, які покращать будь-яку страву.

Кориця та мускатний горіх – посилюють смак спецій і додають помітної насиченості страві. Найкраще додавати інгредієнти в пікантні страви такі як тушковане м'ясо, лазанья чи соуси.

Кориця та мускатний горіх посилюють смак спецій
Кориця та мускатний горіх посилюють смак спецій

Какао-порошок та кава – найкраще додавати у гострі страви.

Какао та каву найкраще використовувати у гострих стравах
Какао та каву найкраще використовувати у гострих стравах

Цибуля-шалот – ідеально підійде на випадок, коли ви не любите гострий присмак цибулі, або коли перебрали з часником.

Цибуля-шалот врятує страву від гострого присмаку
Цибуля-шалот врятує страву від гострого присмаку

Коричневий цукор – чудово підходить для випічки і робить солодкий присмак більш особливим.

Коричневий цукор підходить для будь-якої випічки
Коричневий цукор підходить для будь-якої випічки

Копчена паприка – використовуйте на той випадок, коли хочеться чогось дуже незвичайного. Смаженим овочам або макаронам із сиром спеція додасть димного аромату та присмаку.

Паприка надає димний аромат страві
Паприка надає димний аромат страві

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