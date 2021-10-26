5 секретних інгредієнтів, які зроблять страви в рази смачнішими

У кожного хоч один раз у житті бувало так, що куштуючи звичайну на вигляд страву, виникала від неї просто божественна насолода. Насиченість, глибина та витонченість смаку – і це не єдине, що можна відчути. Існують секретні інгредієнти, які в цьому допоможуть і зможуть просту страву перетворити на справжній делікатес, повідомляє Обозреватель.

Далі про 5 секретних інгредієнтів, які покращать будь-яку страву.

Кориця та мускатний горіх – посилюють смак спецій і додають помітної насиченості страві. Найкраще додавати інгредієнти в пікантні страви такі як тушковане м'ясо, лазанья чи соуси.

Кориця та мускатний горіх посилюють смак спецій

Какао-порошок та кава – найкраще додавати у гострі страви.

Какао та каву найкраще використовувати у гострих стравах

Цибуля-шалот – ідеально підійде на випадок, коли ви не любите гострий присмак цибулі, або коли перебрали з часником.

Цибуля-шалот врятує страву від гострого присмаку

Коричневий цукор – чудово підходить для випічки і робить солодкий присмак більш особливим.

Коричневий цукор підходить для будь-якої випічки

Копчена паприка – використовуйте на той випадок, коли хочеться чогось дуже незвичайного. Смаженим овочам або макаронам із сиром спеція додасть димного аромату та присмаку.